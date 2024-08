“Ci tenevo a fare bene nella gara di casa e questa vittoria, ottenuta dopo una gara difficile, è stata davvero importante”: il lucerino Domenico Palumbo commenta con queste parole la conquista del 6^ mini slalom “Città di Lucera - Memorial Gianni e Daniela Pepe", manifestazione organizzata da Basilicata Motorsport e disputata oggi lungo due chilometri di percorso ricavati sulla strada provinciale foggiana San Severo-Lucera con arrivo nell’abitato della città federiciana. “E’ stata una sfida serrata con il forte avversario Gianluca Miccio, che sono riuscito a battere per una manciata di decimi”- aggiunge il pilota portacolori della scuderia Vesuvio, autore della migliore prestazione in gara due con il tempo di 1’38”77 al volante della sua Radical SR4 motorizzata Suzuki. Dietro al pugliese, con un ritardo di 8 decimi (1.39”59 il best lap) , si è dovuto accontentare del secondo posto il driver di Massa Lubrense Gianluca Miccio, su Radical SR4 con la Radical SR4 BMW per la scuderia Vomero Racing. E’ stata una giornata con il botto per la famiglia Palumbo, che incornicia il terzo gradino del podio di Giuseppe Palumbo, padre del vincitore, a bordo di una Chiavenuto Suzuki, e la nona posizione assoluta per la giovane Milena, quest’anno al suo debutto in slalom e dopo poche gare già in positiva crescita con l’azzurra Viali Suzuki 1150. E’ quarto posto per il campano di Cervinara Giovanni Piccolo, primo tra le silhouette con una sorprendente Fiat 600 Suzuki. Il frusinate Nicolas Greco ha portato la “Ricci01” del Santo Padre Racing team in quinta assoluta, davanti a Roberto Telesca (scuderia Power Racing) su Renault R5 Gt Turbo leader in E1 Italia, e ad Andrea Vassalotti (Molise Racing), su Fiat 126 SH. Ha chiuso con l’ottavo posto finale Giovanni Pepe su Fiat 850 Suzuki. La classifica dei primi dieci si completa, avendo già citato il nono posto di Milena Palumbo, con il decimo piazzamento appannaggio del potentino Maurizio Pepe, su Fiat X 1- 9 Suzuki. Passando alle vittorie di gruppo, per i prototipi slalom il successo è di Antonio Scrocca, su Fiat X1-9, tra le Racing Start Plus di Domenico Laviano su Peugeot 106 R 1300, tra le Speciali Slalom di Paolo Carnevale su Fiat X 1-9, nel Gruppo N di Giovanni Cutro, su Peugeot 106 1600 16v, in Racing Start di Silvestro De Mola, su Citroen Saxo Vts 1600, nel Gruppo A di Giovanni Lauria, su Peugeot 106 1600.



Soddisfatti gli organizzatori per il buon esito della competizione, ritornata nel calendario ACI SPORT dopo qualche anno di assenza, grazie alla volontà della famiglia Pepe che ha voluto con questa iniziativa ricordare i propri cari scomparsi, appassionati e praticanti di automobilismo sportivo, che si è conclusa con una partecipata cerimonia di premiazione in piazzale Chiesa.