Ancora un'esperienza importante per il Pattinaggio Artistico Taranto.

Il club del presidente Giuliano Di Maglie, infatti, ha partecipato al secondo Trofeo Nazionale Apulia FISR, in memoria del compianto presidente regionale Nicola Calò, tenutosi al Palazzetto dello Sport di Giovinazzo dal 27 al 30 marzo.

L'evento, organizzato dall'Asd Green Roller, ha visto scendere in pista atleti delle specialità libero, solo dance, coppia danza e coppia artistico, dalla categoria giovanissimi alla categoria senior: un’occasione di confronto per gli atleti e allenatori.

Quest'edizione ha visto una elevata partecipazione di atleti provenienti da molte regioni italiane come Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana.

Per gli atleti allenati dall'head coach Ilaria Di Maglie, una straordinaria occasione di confronto e tanti podi.

Medaglia d'oro, infatti, per Marlene Costantino (Allievi Regionali A) e Michelle Lezza (Allievi Regionali B), secono posto per Denise Bernardi (Allievi Regionali A) e Greta Galeone(Allievi Regionali B).

Le Esordienti A, Viola Galeone, Alice Maratta e Alice De Bartolomeo, al netto di qualche errore dettato dalla tensione della prima gara della stagione, si sono rivelate assolutamente competitive nella categoria e siamo certi che ci daranno grandi soddisfazioni al campionato regionale federale.

Buon piazzamento alla loro prima esperienza per Rebecca De Buono e Laura Di Benedetto, categoria Esordienti Regionali B, ottimo quinto posto per Anna Basile (Allievi A) e Sarah Carone (Allievi B).