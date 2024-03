Ripercorriamo la storia azzurra dei tre nuovi convocati in Nazionale A ieri dal CT Luciano Spalletti: Raoul Bellanova è il solo che arriva in Nazionale A dopo aver fatto tutta la trafila delle Squadre Azzurre, Lorenzo Lucca ha sulle spalle alcune apparizione nell'Under 21 negli ultimi due anni, e infine Michael Folorounsho è uno dei rari casi di calciatore chiamato in Nazionale ma mai selezionato in una Giovanile.



Per Bellanova la prima volta in Azzurro arriva a 14 anni e 9 mesi con l’Under 15: 17 febbraio 2015, a Catanzaro Italia - Belgio 2-1. Da allora, in poco più di 9 anni, 100 convocazioni (72 Milan, 8 Cagliari e Inter, 7 Pescara, 5 Bordeaux) e 88 presenze nelle Giovanili Azzurre, fino all’Under 21.



Lucca è entrato nel giro delle Nazionali Giovanili direttamente con l’Under 21: 8 convocazioni, 6 presenze e 2 reti (a Svezia e Irlanda), tra settembre 2021 e novembre 2022. Folorunsho, infine, cresciuto alla Lazio e poi andato in prestito tra Serie C e B, non è mai finito nei radar degli scout delle Nazionali Giovanili.