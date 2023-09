5/09/2023 - Quarto: Dà fuoco ad una donna dopo una lite per problemi condominiali

A Quarto, in provincia di Napoli, un uomo di 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato per futili motivi, il tutto molto probabilmente dopo una lite per dissidi condominiali. Ha cosparso una donna di 48 anni, con cui aveva avuto una lite per ...-->continua