Vasto (CH), 8 giugno 2023 – In archivio gli Ottavi di finale di Coppa Italia Aon che hanno aperto la tappa di Vasto, la seconda dopo San Benedetto del Tronto, di questo ventesimo tour del Dipartimento Beach Soccer LND sulle spiagge più belle d’Italia. Nella beach arena del lungomare Cordella sono andate in scena le 7 sfide che hanno consegnato ai Quarti Roma BS, Alsalab Napoli, Città di Milano, Catania BS, Friuli Venezia Giulia e Farmaé Viareggio. Cade Lenergy Pisa ai rigori contro il FVG, dopo 17 successi consecutivi, ma si qualifica comunque come miglior perdente.



Il kick off di giornata è stato dato da Roma BS e Catania SSD con la vittoria in rimonta dei capitolini per 6-3. A sbloccare l’incontro era stato il Catania SSD, nel primo tempo, con un gran gol di Eudin e in un minuto, si accendeva il match. Pareggio immediato su punizione di Poltronetti per la Roma e nuovo, immediato, vantaggio catanese ancora a firma Eudin, con il quale si chiude la prima frazione. Luis Enrique apre invece le danze nel secondo tempo e porta a 3 le reti dei rossazzurri. La Roma trova la bella giocata in acrobazia di Giusto e accorcia le distanze. Preludio al pareggio giallorosso che arriva con un diagonale secco, dal destro di Damm. La Roma vola e trova anche il poker con Valerio Giordani. Catania sfiora il pari con Parra a metà terzo periodo ma è ancora la Roma ad allungare il proprio vantaggio con Damm, a due minuti dalla fine e a chiudere in bellezza, allo scadere, arriva il 6-3 di V. Giordani.



Nella seconda partita in programma parte benissimo la squadra azzurra che si porta in vantaggio sul Bologna con Moxedano, dopo due soli giri di lancette. Una rete, quella del capitano, che segnerà il match fino al primo break. Avvio ancor più fulmineo nella ripresa con il bis in piena apertura: autore Scarparo. Per il Napoli un’ottima gestione con netta supremazia territoriale fino allo scadere anche del secondo tempo. Due minuti, terza finestra di gioco e terza rete a firma Palmacci. Il successivo poker è invece di Scarparo che realizza così la doppietta personale e mette i Quarti di Finale di Coppa Italia in tasca. Lo squillo bolognese arrivato con D’Amico è tardivo e si limita a rappresentare il classico gol della bandiera.



Tra Happy Car Sambenedettese e Città di Milano un primo tempo scoppiettante, nonostante il risultato contenuto di 1-1. Passa per prima la Samb con Raphael e Milano la riprende all’8’, su rigore, con Pagani. Raphael è vicino al raddoppio nel finale ma Chiodi è super nel distendersi e dire no alla conclusione del brasiliano. La scena tra i due non si ripete però in avvio di secondo tempo e Raphael porta a 2 le reti del team marchigiano. Milano non ci sta e pareggia prima con Savarese rimettendo la gara in piedi e dopo 2’ arriva la staffilata di Piu che ribalta il match. Nei restanti 12’ le reti non si gonfiano più e per il Città di Milano può iniziare la festa.



Nella gara numero 5 di giornata tra Catania BS e Icierre Lamezia c’è subito l’uno due degli etnei nonostante le assenze, “pesanti”, di Fred, Zurlo e Be Martins. Sanfilippo prima e Rafael Padilha pochi secondi dopo, direttamente dalla propria porta, portano il Catania avanti per 2-0 in apertura. Comincia così la quart’ultima sfida in programma degli Ottavi. Nonostante una maggiore pressione siciliana il Lamezia accorcia all’11’ su tiro di Balinha deviato da Morabito. Nel secondo tempo non cambia il punteggio e viene tutto rimandato all’ultima frazione dove si sale sulle montagne russe. L’Icierre pareggia con Giampà al 3’ e ribalta al 7’ con Gatto. Le emozioni non finiscono e il Catania BS sfodera la reazione da grande squadra. Il portiere Rafael si ripete e regola i conti con il 2-2 mentre Palazzolo la mette all’incrocio dei pali per il nuovo e definitivo vantaggio siciliano.



Gran bella partita quella disputata tra il Friuli Venezia Giulia BS e i campioni d’Italia in carica del Lenergy Pisa, anche freschi di Supercoppa. La notizia di giornata è la vittoria del FVG per 8 a 7 dopo i tiri di rigore al termine di una gara davvero splendida. Ad inaugurare il tabellino è Dmais del FVG con un gol figlio di un’azione da manuale, in tandem con Taiarui. Il Pisa studia le contromosse e perviene al pareggio al 7’ con Vaglini con il quale si chiuderà il primo tempo. Nei secondi 12’ il Pisa parte con il piede sull’acceleratore e colpisce due legni, l’ultimo di Bruno Xavier, ma il FVG non sfigura e risponde anzi con buone proiezioni offensive trovando il secondo vantaggio con il palo-gol di Taiarui. Come nel primo scorcio Vaglini la rimette momentaneamente sui binari giusti per l’Energy Pisa siglando il 2-2 ma al 10’ arriva l’eurogol di Dmais, da distanza siderale, scatenando gli applausi dell’arena. Il 3-2 del FVG dura un paio di minuti poi, l’invenzione di Bruno Xavier porta al secondo break sul 3-3. Autentica partita spot per il grande beach soccer italiano, combattutissima anche nell’ultimo tempo. A un minuto dal termine Stefano Marinai colpisce un palo su punizione e non riesce ad evitare i tiri di rigore per il suo Pisa dove i nerazzurri cadranno dopo 17 vittorie consecutive. Qualificazione però ugualmente raggiunta in virtù del posizionamento come miglior perdente degli Ottavi.



Alla Seatram Chiavari il derby ligure contro il Genova BS. Una vittoria realizzata compiutamente nel terzo ed ultimo tempo, dopo che per i due precedenti la gara era rimasta inchiodata sul vantaggio di Lasagna, sugli scudi, che poco prima aveva colpito un palo a seguito di una pregevole rovesciata. Il Genova BS pareggiava infatti i conti al 4’ del terzo tempo con Cappannelli ed è forse da questo momento che per la squadra di capitan Perego è arrivata la sveglia definitiva. Il nuovo vantaggio per Chiavari arriva ancora da una bella giocata di Lasagna e lo score si allunga con altre due reti firmate da Bondi e Stefanzl. E’ dunque festa grande e “verde”, sul campo 2 dell’impianto vastese per il passaggio del turno, giunto con una vittoria rotonda in uno dei derby più sentiti del beach soccer nazionale.



La lunga giornata degli Ottavi è stata chiusa dalla sfida tra la Farmaé Viareggio e i padroni di casa della Vastese con il successo dei bianconeri per 2-0. Partita bella, combattuta e in equilibrio assoluto tant’è che il risultato è rimasto fermo sullo 0-0 fin quasi al termine del secondo tempo. Ci ha pensato Fazzini a portare avanti la formazione toscana e poco dopo, in avvio di terza frazione, Leo Martins raddoppiava al cospetto di una buonissima Vastese. Il match è andato avanti ancora sui binari di un equilibrio, rotto solo dai due lampi dei fuoriclasse viareggini. Sarà infatti Fazzini a sfiorare il possibile 3-0 ma la conclusione è sfumata di poco al lato. Si chiude con l’accesso ai Quarti per la squadra di mister Corosiniti e tanti applausi per i padroni di casa che hanno disputato, comunque, un ottimo incontro.