GRAVINA IN PUGLIA – Le perturbazioni che da quasi due settimane funestano l'Italia non hanno purtroppo risparmiato nemmeno la Puglia, specialmente nelle sue zone interne.



Anche la città di Gravina è stata interessata da copiose piogge nei giorni scorsi, che hanno in particolar modo colpito l'area del Bosco difesa Grande, teatro e luogo di svolgimento dell’omonima mediofondo di mountain bike, giunta alla nona edizione. A seguito di numerosi sopralluoghi sul percorso, constatando il progressivo deteriorarsi dei sentieri, considerata l'impossibilità di riuscire a tracciare un percorso di gara e soprattutto di poter vivere la manifestazione in sicurezza, gli organizzatori del team Amicinbici Losacco Bike, a malincuore, hanno dovuto prendere la decisione di sospendere i preparativi e rinviare la 9^ Mediofondo Bosco difesa Grande in una nuova e si spera più felice data. Non sarà quindi domenica 21 maggio il giorno per rinnovare la sfida in mountain bike in uno dei Boschi più autentici e variegati di Puglia, ma domenica 10 settembre 2023.