Uno straordinario successo con vista Giochi del Mediterraneo.

Va in archivio tra gli applausi la quinta edizione del Gran Prix Città di Ginosa, sempre più apprezzato torneo nazionale di badminton che anche quest'anno ha accolto alcuni dei maggiori rappresentanti di questa disciplina.

Quasi 100 gli atleti ai nastri di partenza per un evento, tenutosi nei giorni 18 e 19 febbraio al Palazzetto dello Sport, che si è rivelato un incredibile volano anche per il turismo nella terra delle gravine, con ospiti provenienti da Bolzano a Milazzo che hanno potuto ammirare le bellezze del territorio e godere del prestigioso carnevale, tenutosi nelle ore successive all'evento nella Marina di Ginosa.

La manifestazione, come sempre patrocinata dal Comune di Ginosa, è stata impreziosita dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Badminton Carlo Beninati, che come sempre ha espresso parole di elogio nei confronti dell'impeccabile organizzazione della Sport Academy Taranto: "E' per me un grande piacere essere tornato a Ginosa - sottolinea il massimo dirigente federale - in cui avevo già avuto il piacere di assistere ad un gran prix prima del covid e devo sottolineare che l'organizzazione è sempre straordinaria. Marcin Wojtowicz, nostro tecnico federale, ed il suo staff anche questa volta non hanno lasciato nulla al caso, regalando ai numerosi atleti presenti una bella esperienza sportiva".

Presente alla manifestazione anche il direttore di Asset Puglia e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Elio Sannicandro, aspetto che Beninati sottolinea con soddisfazione: "E' stata l'occasione di fare il punto della situazione, il 2026 non è poi così lontano. Felice di sapere che il Palasport di Ginosa, proprio grazie ai tornei di badminton, è stato attenzionato come possibile struttura che possa accogliere alcuni eventi di Taranto2026: con il direttore e la sempre attenta amministrazione comunale di Ginosa abbiamo condiviso alcuni aspetti importanti in ottica Giochi".

Tanta soddisfazione anche nelle parole del presidente della Sport Academy Taranto Arnaldo Balistreri: "Ci siamo ripresi definitivamente ciò che la pandemia ci ha tolto per almeno due anni: sono molto contento di questa edizione, della risposta degli atleti, dell'impatto positivo che ha avuto sul territorio. Onorato inoltre degli ospiti presenti: oltre al presidente Beninati ed al direttore Sannicandro, abbiamo avuto il piacere di accogliere i consiglieri della Federbadminton Giuseppe Calò e Giuseppe Lassandro, testimoni della nostra volontà di continuare a crescere con questa già importante manifestazione".