Preziosa vittoria per la Nuovi Orizzonti Taranto. La squadra di coach Orlando

tra le mura amiche del PalaMazzola, supera la formazione della LSB Lecce con

il punteggio di 68-43. Inizio diesel del team ionico che chiude il primo quarto

in svantaggio di un punto. Ciminelli e compagne rialzano la testa e consolidano

il risultato nel secondo quarto, per poi gestire il punteggio nel terzo.

Successivamente nell'ultima frazione la determinazione delle ragazze tarantine

fa la differenza e consente di vincere il match.

Buone le prove di De Pace e Ciminelli con 11 punti a testa realizzati e Gobbi a

10. A seguire Molino a quota 8 e Palmisano a quota 7. Bene Manolova e Bari

con 5 punti, come anche Viesti e De Bartolomeo a 4.

Esordio interno per la neo arrivata Ghiran con tre punti e tanta grinta ai rimbalzi.

Tutte bene per un "gruppo" vero, confermatosi tale.

Mercoledì 22 Febbraio il recupero contro la formazione della Pink Bari al

PalaMazzola. Palla a due alle 20,30. Ingresso gratuito.

Nuovi Orizzonti Taranto - La Scuola di Basket Lecce 68 - 43 (12 - 13, 26 - 20,

48 - 36)

Nuovi Orizzonti: Viesti 4, De Pace 11, De Bartolomeo 4, Palmisano 7,

Manolova 5, Gobbi 10, Ciminelli 11, Ghiran 3, Bari 5, Cascione, Marzo,

Molino 8. (All.re William Orlando).

www.MazzarellaMaurizio.it | Maurizio Mazzarella – Giornalista Pubblicista

O.N.d.G. N°138263 | P.I. 02985480736

Direttore Responsabile: GiornaleRossoBlu.it – GiornaleMetal.it

Sede Legale: Piazza Alda Merini 12 c.a.p. 74121 Taranto | Cell.: 3395020938

Pec: maurizio.mazzarella@pecgiornalisti.puglia.it | E-mail: mazzarellapressoffice@gmail.com

La Scuola di Basket: Pezzuto, Bolognese 10, Giancane 4, Burke, Giuranna 9,

Patruno 2, Giordano, De Caroli, Spagnolo 13, Peccarisi n.e., Stabile 5.(all.re

Felice Rizzo).

Note: spettatori 150 circa. Nessuna atleta uscita per cinque falli.

Arbitri: Francesco Fulvio Lastella di Mola di Bari e Emanuele Agresta di

Brindisi.

CLASSIFICA DOPO LA 12^ GIORNATA

Nuovi Orizzonti Taranto 18 (*) ( q.c..s.d. 1,04), Calzaturificio F.lli Lotti Trani

18 (q.c.s.d. 0,96); Apulia Logistics Pink Bari 16 (*) (q.c.s.d. 1,20), La Scuola di

Basket Lecce 16 (q.c.s.d. 0,83); Gymnasium San Pancrazio 14; Mar Lu Basket

Bari 8; Mens Sana Mesagne 4; Capursi Talos Ruvo 0.

(q.c.s.d.) = quoziente canestri scontri diretti.

(*) una gara in meno.

Nuovi Orizzonti Taranto - Apulia Logistics Pink Bari si recupererà Mercoledì

22 Febbraio 2023 - ore 20.30 - PalaMazzola - ingresso libero da Via Venezia.