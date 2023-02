Il mondiale di ciclocross è ormai alle spalle, ma per lo spettacolo del ciclismo non c'è pausa nella catena di emozioni. In Puglia e Basilicata, per esempio, si è già pronti a dare il via a una stagione di Mountain Bike che si preannuncia ricca come, o forse già di più, degli scorsi anni. Parola di Mimmo del Vecchio, il coordinatore del fuoristrada in seno al comitato pugliese della FCI ma soprattutto ideatore e coordinatore dei circuiti Corgom Puglia Challenge XCO e Challenge XCP MTB Puglia, che quest'anno soffiano forte sulla quinta candelina e che si presentano ai nastri di partenza rinnovati e più carichi che mai, equamente distribuiti su tutte le provincie pugliesi con una capatina nella vicina Lucania.

Con la guida dell’ASD Puglia Challenge di Corato saranno ben 23 le tappe totali tra i due circuiti per le competizioni riservate alla disciplina regina del fuoristrada ciclistico, la Mountain Bike, con una proficua sinergia trasversale tra più circuiti già esistenti, uno su tutti il blasonato trofeo dei Parchi Naturali, che per la prima volta si intreccia con il Challenge XCP MTB Puglia grazie agli appuntamenti di Casarano (Marathon del Salento) e la Marathon delle Pianelle a Martina Franca.



Due le regioni coinvolte, Puglia e Basilicata, tre le specialità (Cross Country Olimpico, Marathon e Point-to-Point) e ben nove i mesi di attività, da febbraio (il 12) a ottobre (il 1). Una sola la regia, per fare squadra tra le 22 società organizzatrici, alcune storiche, altre alle primissime esperienze, ma tutte accomunate dal desiderio di offrire al sempre più vasto pubblico dei praticanti della Mountain bike una serie di scenari allettanti anche nel profondo sud.

Domani, presso la Fiera del Levante, la nuova edizione del Corgom Puglia XCO Challenge sarà presentata insieme al nuovo e sfidante progetto della Borbonica Cup, serie di cinque gare nazionali per le categorie giovanili, che con il circuito organizzato da Del Vecchio andrà convintamente a braccetto per la tappa di Laterza, di rango nazionale. L'appuntamento è per le ore 11:00 presso la sala conferenze dell’Assessorato al Turismo Regione Puglia alla Fiera del Levante a Bari (lungomare Starita, padiglione 107), con la presenza di Gianfranco Lopane (assessore al turismo della Regione Puglia), Carmine Acquasanta (vice presidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana) e Massimo Ghirotto (presidente della commissione nazionale fuoristrada FCI) e di una rappresentanza degli organizzatori delle singole manifestazioni.



In attesa di scoprire i dettagli, le procedure di iscrizione e il calendario definitivo, ecco svelato in anteprima qualche particolarità per permettere già di scaldare i motori per il primo appuntamento di stagione, previsto per domenica 12 febbraio a Laterza e seguito poi il 19 con l’8^ Gran Fondo Castel del Monte a cura della New Bike Andria.

Il motivo del successo crescente e delle rinnovate adesioni risiede, secondo il coratino Mimmo del Vecchio, tutto nel metodo di gestione: «È necessario in primis farsi interpreti delle esigenze del momento della particolare disciplina ciclistica quale è la Mountain bike, offrendo ai biker delle manifestazioni sempre all'altezza delle loro aspettative. in seconda battuta occorre garantire loro la certezza di eventi strutturati, che valorizzino a pieno le loro domeniche fuori casa e non si limitino solo a un percorso ben tracciato, anche se questa è ovviamente la prima necessaria e fondamentale condizione. Con la crisi del carburante e dell'energia, poi, è sempre più complesso organizzare trasferte lunghe, per questo dare l'opportunità di avere qui nei dintorni delle manifestazioni di elevato spessore e grande blasone, che in altri periodi si sarebbero cercate in altre parti d'Italia, è davvero il valore aggiunto. È per questo motivo che salutiamo con piacere e orgoglio le new entry di caratura nazionale, come la gettonatissima Marathon del Salento, la più partecipata corsa di Mountain bike nel Mezzogiorno d'Italia.



Di pari passo, da parte del comitato organizzatore, vi è una grande attenzione ai bisogni delle società sportive che ci mettono la faccia realizzando gli eventi, le quali vedono in noi una struttura degna di fiducia, una certezza di trasparenza, e una solida spalla specialmente per la cura dei passaggi amministrativi e autorizzativi più delicati, grazie alla nostra esperta segreteria. Dare loro la sicurezza di avere una struttura esperta alle loro spalle è a tutti gli effetti un paracadute e una garanzia di poter vedere solo avanti!».