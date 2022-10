La breve pausa per rifiatare sta già quasi per terminare e il Giro d’Italia Ciclocross è pronto per tornare in pista il prossimo fine settimana. Il 30 ottobre sarà infatti il turno di Follonica, cittadina della Maremma toscana dove il comitato di tappa del Free Bike Pedale Follonichese 1956 e l’ASD Impero è al lavoro per allestire un evento memorabile, in pieno centro cittadino. Le convenzioni alberghiere a prezzo agevolato per il GIC sono già disponibili sul sito ufficiale: http://www.ciclocrossroma.it/hotel-follonica-2022/2022/10/21/. E sarà un’occasione imperdibile sia per l’elevato tasso tecnico e di spettacolarità del percorso disegnato nel Parco Centrale (ex Ippodromo), un vero e proprio stadio naturale del ciclocross con colline e scale.



Il Gran Premio Città di Follonica – PEF Power sarà anche tappa di apertura del T-Cross, il Circuito Toscano di Ciclocross promosso dal locale comitato della Federazione Ciclistica Italiana sotto la spinta del coordinatore settore fuoristrada Roberto Cecchi. Una risorsa importante, quella dei circuiti regionali, per la crescita e lo sviluppo del vivaio che ha poi nel Giro d’Italia Ciclocross e nella sfida per la maglia rosa la sua più grande possibilità di espressione.