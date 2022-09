Si gioca una bella partita di Campionato Italiano Formula Challenge domani, domenica 4 settembre, sul circuito Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto: per la 6° edizione del FC “Magna Grecia”, organizzato dall’ASD La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport e valevole come quarta prova del torneo tricolore ACI SPORT 2022 - alla ripresa dopo la lunga pausa estiva - si preannuncia davvero interessante la sfida per la conquista della vittoria e del podio assoluto, ma anche per i singoli gruppi, e la curiosità di scoprire come si comporteranno i protagonisti e quali saranno i risultati della giornata lascia spazio a tutte le possibili previsioni.

Sono trentanove i piloti attesi sul tracciato pugliese e tra i dominatori papabili della corsa c’è sicuramente Donato Argese, il 29enne fasanese della scuderia Epta Motorsport che sul tracciato tarantino, nella tappa tricolore del marzo scorso, ha sbaragliato i rivali al volante di una Radical SR4 preparata dai fratelli D’Amico. Con il numero 1 sulla fiancata della Radical Prosport, si presenta al via il barese di Turi Pietro Nardone. Seguono, assegnati in ordine crescente, due primi attori della prova di giugno a Sarno, ovvero Giuseppe Palumbo, su Chiavenuto Suzuki per la Scuderia Vesuvio, e Vito Colella, su Radical SR4. Un altro forte pretendente alle posizioni di vertice è il driver di Montemesola (TA) Vito Sgobio, su Elia Avrio ST 09, portacolori della scuderia Max Racing che si è fatto già notare nell’edizione 2021 come secondo assoluto e quest’anno sul terzo gradino del podio nella gara di casa valevole per l’Italiano. Si passa allo stuzzicante duello tra le “zanzare” del motorsport, gli spettacolari minibolidi Kart Cross 600, che domani saranno quattro, con a bordo Lorenzo Mansueto per Apulia Corse, Enzo Polimeno e Damiano Negro per Motorsport Scorrano, e Vito Ciracì, vincitore del “Magna Grecia” 2020. Saranno in gara anche i gentleman drivers pugliesi Vito Pace (Fasano Corse), con la sua Porsche 911 categoria E2SH, e Giacomo Comegna, su Ford Escort Cossworth, in E1 Italia, gruppo a sei concorrenti nel quale milita anche il campione italiano Formula Challenge 2021 Cosimo Salonna, su Renault R5 GT Turbo. Sono sei le vetture di Gruppo N ed una nel gruppo A, la Peugeot 106 1.6 16 v condotta da Francesco Casto (Motorsport Scorrano), mentre la Speciale Slalom è rappresentata da Francesco Marotta (Casarano Rally Team). Nelle bicilindriche il duello è tra Natale Ruggiero, su Fiat 126, ed Oronzo Montanaro (Fasano Corse), su Fiat 500. Tra le vetture “stradali”, concorrono la BMW Mini Cooper 2000 del campano e pluri campione italiano Pietro Giordano (Tramonti Corse), dieci Racing Start e due RSplus.

Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, prevede l’effettuazione dei controlli sportivi e tecnici nella giornata di oggi, sabato 03 settembre e domani, domenica 4 settembre, lo svolgimento della ricognizione del percorso, lungo 1350 metri e rallentato da barriere ad ostacoli, e delle 3 manches di gara, dalle ore 9.40 alle 16, seguite dalle premiazioni. La classifica viene redatta sommando le migliori due prestazioni di ciascun pilota. Tutte le informazioni sono disponibili sull’app Sportity (codice Albodigara).