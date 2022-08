Le luci di una bellissima piazza XX settembre di Rutigliano incoronano di nuovo "re" del Trofeo dei Borghi Cosimo Cattedra.

L'atleta del Team Preview Seisport si ripete dopo il successo di Avetrana e porta a casa la maglia leader del circuito estivo di Bicinpuglia al termine di una gara perfetta, condotta sempre in testa e conclusa con un discreto margine sull'ottimo Gino Daddabbo (presidente del Sali in Sella, società organizzatrice insieme all'Atletico Sali in Sella e al Sali in Sella store) e al solito Ferruccio Tondo (Asdc Amici del Velodromo).

Questi, invece, i vincitori per categoria: Anna Ciccone (Women, Asd Locorotondo), Mattia Calabriso (Allievi, Asd Sport Bike), Rosario Signorello (Elite Sport, Atletico Sali in Sella), Ferruccio Tondo (Master 1, Asdc Amici del Velodromo), Gino Daddabbo (Master 2, Sali in Sella), Cosimo Cattedra (Master 3, Team Preview Seisport), Gerardo Vitale (Master 4, Team Eurobike), Raffaele Brescia (Master 5, Chialà Cycling Team Locorotondo), Giuseppe Mazzeo (Master 6, Team Amici di Simone).

"E' stata un'emozione unica - commenta Giovanni Punzi, Responsabile SDA Ciclismo Nazionale UISP e coordinatore di Bicinpuglia - in una città bellissima che ci ha regalato una straordinaria accoglienza. Un evento eccellente: faccio i complimenti a Sali in Sella e Atletico Sali in Sella, non è semplice strutturare un percorso interamente in un centro storico. Un elogio va anche a Gino Daddabbo, impeccabile sia come biker che come organizzatore. Domenica chiudiamo il Trofeo dei Borghi, il fiore all'occhiello di Bicinpuglia, a Statte: saremo ospiti di una società importante come la Black Lions".

Inevitabilmente soddisfatto anche Gino Daddabbo: "Un lavoro di squadra encomiabile: ringrazio le società, i Vigili, i Carabinieri, la Protezione Civile e tutti coloro che hanno risposto in modo stroardinario per la riuscita di quest'evento. Siamo felici di aver mostrato la bellezza del nostro territorio a bikers provenienti da tutta la Puglia e la Basilicata".