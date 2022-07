Una parata di stelle su due ruote ha impreziosito la domenica sera di Massafra. Va in archivio tra gli applausi la seconda edizione dell'XC Night Race Città di Massafra, prima tappa del torneo estivo Trofeo dei Borghi del sempre più apprezzato circuito Uisp Bicinpuglia 2022.

L'evento, organizzato dalla MTB Tebaide con il patrocinio del Comune di Massafra, si è rivelato un grande successo: gli oltre ottanta bikers, provenienti da ogni parte di Puglia e Basilicata, si sono resi protagonisti di un percorso meraviglioso tra le vie più caratteristiche del centro storico di Massafra, apprezzandone le bellezze in un contesto turistico oltre che sportivo.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Nicola Pugliese (Master 2) del Team Eracle, con un tempo record di 52' e 43'' che conquista la "maglia leader": dopo di lui Angelo Tagliente (Elite Sport) della Bikemania Grottaglie e bronzo per Stefano Pulimeno (Elite Sport) della Ciclistica Vernolese.

I vincitori di categoria: per gli Allievi vince Federico Morleo (MTB Bikers Erchie), Francesco Olive (NRG Bike) è subito dopo Tagliente e Pulimeno per gli Elite Sport, Marco Chiarolli (Bikemania Grottaglie) trionfa in M1, Gino Daddabbo (Atletico Sali in sella) segue Pugliese in M2, Andrea Pagliara (Team Aurispa) medaglia d'oro di M3, analoga sorte per Gerardo Vitale (Team Eurobike) in M4, Alessandro Fittipladi (Bikemania Grottaglie) in M5, Domenico Del Vecchio (Team All Bike Ruvo di Puglia) in M6 e Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese) in M7+.

"Anche questa seconda edizione è stata un successo - dichiara soddisfatto il presidente della MTB Tebaide Lorenzo Rossani - siamo contenti in primis perché nessuno si è fatto male e poi perché il percorso è stato apprezzato dalla totalità dei partecipenti. Questo gratifica tutti gli sforzi organizzativi in una gara impegnativa soprattutto dal punto di vista della sicurezza di atleti e spettatori. Il mio ringraziamento va in primis all'Amministrazione Comunale di Massafra, poi alla Polizia Locale, alla Croce Rossa e alla Protezione Civile oltre che agli sponsor che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa".

"C'è la massima soddisfazione per la riuscita dell'XC Night Race - commenta l'assessore allo sport di Massafra Rosa Termite - per via della grande affluenza di bikers di diverse fasce d'età provenienti da Puglia e Basilicata. Un grande riscontro non soltanto sportivo ma anche turistico: vedere la piazza gremita di sportivi e appassionati è una bella fotografia di come lo sport possa tramutarsi in promozione del territorio".

"Non mi aspettavo questo bellissimo risultato - il pensiero del coordinatore di BicinpugliaGiovanni Punzi - e un inizio così importante per il Trofeo dei Borghi. I miei complimenti alla MTB Bikers e alle istituzioni, alle associazioni e ai privati che hanno consentito uno svolgimento della gara perfetto. Appuntamento a domenica a Ginosa per la seconda tappa: per me è un evento speciale, perché organizzato dalla Genusia Bike, società che ho iniziato e di cui sono stato presidente per due mandati, che torna a presentare un evento nel calendario dopo quasi 10 anni. Vi aspettiamo".