E’ già un successo la campagna abbonamenti di Bicinpuglia 2022, la challenge ciclistica della Uisp - Sport per Tutti che si svolgerà in tre campionati tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Tanti atleti, infatti, hanno già acquistato il proprio abbonamento sul sito ufficiale bicinpuglia.it, dal quale si può scegliere se abbonarsi ad un solo campionato tra Marathon, XC Challenge Bike o Trofeo dei Borghi, oppure optare per due campionati. Si può, inoltre, acquistarli tutti e tre, con un risparmio importante e… agonismo e divertimento assicurato.

Tra i motivi che hanno spinto tanti sportivi del sud Italia ad iscriversi è sicuramente il turismo sportivo: bellissime, infatti, le mete delle 28 gare dei tre circuiti a cui si può partecipare.

Per la Marathon & Medio Fondo si parte domenica 20 marzo dalla Basilicata, più precisamente da Montescaglioso, con la sesta edizione di Monte in Bike organizzato dalla SSD Athena Club ARL. Il Primo Maggio, poi, festa non solo dei lavoratori ma anche dei ciclisti: si va a Rionero in Vulture per la Marathon Rionero. La tappa di giugno è ancora in terra Lucana: Picerno ospiterà la Marathon Monte Li Foj, grazie all’agriturismo Il Riccio. Luglio si prospetta davvero intenso: il 3 si va a Laino Borgo per il Gran Fondo dei Bruzi (organizzato dall’Asd Amici della Bicicletta Laino), il 24 a Gallipoli Cognato per la 4a edizione di Piccole Dolomite Lucane della Nuova Atlantide e della Nuova Athena Club e infine il 31 a Sasso di Castalda, piccolo e caratteristico centro della provincia di Potenza. A settembre i Cicloamatori Oppido Lucano ospitano la 5a Mtb Race Oppido Lucano, poi si torna in Puglia per una doppia tappa tarantina: il 25 settembre a Palagiano per la 5a Marathon Terre Jonico fortemente voluta dalla RH Bike Team e il 9 ottobre all’Ippodromo Paolo VI del capoluogo ionico, con la Marathon degli Spartani degli MTB Taranto Bikers.

Le tredici tappe della XC Challenge Bike, invece, si svolgeranno prevalentemente nell’area ionica-salentina della Puglia: si parte con il Trofeo Xc Cyclobike di Supersano il 6 marzo, poi si va a Castellaneta il 27 dello stesso mese. La Società Ciclistica Aradeina, invece, ospiterà la XC Aradeo il 10 aprile, mentre ben quattro saranno le tappe di maggio: l’8 a Borgo Cardigliano per il 2° Memorial Alessandro Marano, il 15 l’Xc Marina Piccola di Avetrana, il 22 a San Pancrazio Salentino con l’Xc San Paolo Race e il 29 a Parco Torcito per il 4° Trofeo Reale Mutua. Grottaglie (giorno 2), Taurisano (12) e Putignano (26) le tappe di giugno. A settembre sarà la volta di Leverano, quando l’11 si disputerà il 7° Trofeo Bike Revolution e il 18 l’Xc Porto Selvaggio. Si chiude ad ottobre con una doppia data: il 16 a Caprarica e il 30 a Rutigliano.

Cinque, invece, gli imperdibili appuntamenti con il Trofeo dei Borghi, tutti in Puglia. Il 10 luglio a Massafra, poi quattro tappe agostane: il 7 ad Avetrana, il 14 a Ginosa, il 21 a Rutigliano ed infine il 28 a Statte.

La campagna abbonamenti sarà attiva fino al 28 febbraio 2022, dopo di che sarà possibile iscriversi solo ad ogni singola gara prevista dal folto calendario.