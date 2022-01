Nuovo record nei contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati tracciati 189.109 (ieri 170.844). Il nuovo picco giunge in seguito a 1.094.255 tamponi comunicati (ieri 1.228.410): per un tasso di positività che schizza al 17,3% (ieri si era attestato al 13,9%). Oggi si registrano 231 decessi (ieri 259), per un totale di 138.276. Gli attualmente positivi sono 1.421.117 (ieri 1.265.297).

I ricoverati con sintomi più lievi sono 13.364 (+36 rispetto a ieri); mentre, i pazienti in terapia intensiva sono 1.428 (+36, con 132 ingressi giornalieri). I contagiati in isolamento presso le proprie abitazioni sono 1.406.325 (ieri 1.250.993).

I dimessi o guariti sono 33.037 (ieri 30.333).



Gli attualmente positive divisi per regione:



391.445 in Lombardia

136.723 in Veneto

133.132 in Toscana

122.563 in Campania

121.821 in Emilia Romagna

117.863 nel Lazio

110.934 in Piemonte

67.198 in Sicilia

41.162 in Puglia

33.315 in Abruzzo

30.584 in Umbria

23.032 in Friuli Venezia Giulia

21.440 in Calabria

15.047 in Liguria

13.338 a Trento

11.318 in Sardegna

9.028 nelle Marche

7.417 in Basilicata

7.266 a Bolzano

3.653 in Valle d’Aosta

2.838 in Molise