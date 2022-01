In Calabria nelle ultime 24 ore il tasso di positività al Covid è balzato oltre il 21%, dato in linea con quello nazionale. Nella settimana che va da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio, in Calabria l'incidenza dei contagi da Covid ogni 100mila abitanti è pari a 428.82. Il dato è riportato nel monitoraggio giornaliero di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari). L'occupazione dei reparti in area medica è del 29%, restando ancora sotto la soglia critica stabilita al 30; in rianimazione la soglia prevista al 20% è ancora lontana dalla percentuale calabrese che si attesta al 15 (dati Agenas aggiornati al giorno 1 gennaio).

In Puglia i dati dei nuovi positivi si confermano anche nel nuovo anno , con 3.451 su 16982 test molecolari, 283 persone ricoverate e 32 in terapia intensiva.

In Campania la situazione più complicata, con positivi del giorno pari a 5.192 su 29.677 test. Purtroppo nella giornata del 2 gennaio ci sono stati 3 decessi.

I ricoveri in terapia intensiva sono 55, i posti letto di degenza occupati sono 718.



Quarantene

Asintomatici: per chi è stato sempre senza sintomi e ha ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni, la durata dell’isolamento è di 7 giorni. Al termine deve effettuare un tampone antigenico o molecolare.

Sintomatici: per chi ha sintomi l’isolamento dura 10 giorni. Al termine devono effettuare un tampone antigenico o molecolare. La norma vale in maniera indistinta per vaccinati e non.

Contatti stretti: chi ha contatti con un positivo ed ha ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni può uscire di casa, sempre indossando la mascherina Ffp2 per i successivi 5 giorni. Se dovessero comparire sintomi, è previsto un tampone antigenico rapido o molecolare nell'immediatezza, e se ancora sintomatici dopo cinque giorni ripetere il test.

Per contatti stretti s’intende: aver trascorso oltre 15 minuti, a meno di 2 metri di distanza senza dispositivi di protezione individuale in un ambiente chiuso; contatto fisico (strette di mano, baci, abbracci etc.) o essere stati in un qualsiasi mezzo di trasporto a stretta distanza anche essendo muniti di mascherina.