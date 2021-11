Sono 146 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino che registra anche un decesso e 98 guariti. Crescono i ricoveri (più 7 in reparto). Effettuati nelle ultime 24 ore 2541 tamponi (tasso di positività al 5,75%). I nuovi... -->continua

In questi ultimi mesi il trading online è tornato prepotentemente di moda: ormai da più di due anni i dati relativi al numero degli account aperti e delle operazioni effettuate sulle piattaforme di negoziazione sono in aumento. N... -->continua