Inizia a funzionare ufficialmente la refezione scolastica. Ne hanno dato comunicazione il sindaco Pasquale Aprile e l'assessore alla pubblica istruzione e cultura Ilaria Gentile da un lato, e il dirigente scolastico Alfonso Costanza dall'altro. Che hanno informato con un'apposita lettera dell'inizio della mensa, anche i genitori degli alunni, i docenti e il Personale Ata, dei plessi della scuola dell' Infanzia e Secondaria di I Grado, che da ieri, hanno potuto fruire dell'importante servizio, mentre la mensa nella Scuola dell’Infanzia, che funzionerà anche con l’orario pomeridiano, ha iniziato la sua attività lunedi scorso, con un giorno in anticipo. Assai gravoso il lavoro portato avanti dalla nuova giunta Aprile, che sin dall'atto del suo insediamento avvenuto meno di un mese addietro, ha iniziato senza perder tempo, a lavorare sulla refezione scolastica, per garantire ai suoi fruitori pasti di qualità eccellenti, ed un servizio degno di questo nome, in grado di soddisfare l'utenza. "Il nostro primo interesse- hanno detto all'unisono Aprile e Gentile- è stato quello di assicurare ai nostri studenti, e al mondo scolastico in generale che è in cima ai nostri pensieri e alla nostra azione politica, una mensa fatta di prodotti genuini dove è possibile a Km0, cucinati con amore dedizione, e portati a tavola caldi e pronti per essere consumati. Questo abbiamo chiesto con estrema chiarezza all'Azienda affidataria del servizio, che ringraziamo per aver dato piena disponibilità e risposte concrete alle nostre richieste, garantendo cibi nostrani a prezzi contenuti per gli studenti e le loro famiglie, che hanno sempre riposto in noi la propria fiducia, affidandoci un compito importante, la nutrizione dei propri figli, consapevoli che a scuola si mangia sano come a casa propria, e come se cucinasse la mamma di ognuno". L' attenzione dell' Amministrazione comunale che ha colto l'occasione per ringraziare anche il dirigente scolastico per la proficua collaborazione e disponibilità, si è concentrata anche sullo smaltimento del materiale di plastica monouso e quant'altro utilizzato, nel pieno rispetto dell'ambiente, in una comunità quella amendolarese, che grazie alla collaborazione dei cittadini, è tra le più pulite e virtuose dell'intera Calabria e non solo, con una percentuale pari al 76% di raccolta differenziata.