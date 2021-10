Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

19/10/2021 - Operazione antidroga in Campania

Dalle prime ore di questa mattina, nella provincia di Salerno, Napoli e Varese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno con il supporto di militari territorialmente competenti, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del locale Tribunale, su rich...-->continua

19/10/2021 - Violenza donne. Minaccia, pedina e insulta la ex: arrestato nel barese

Era ossessionato dalla ex. Non accettava che la loro storia fosse giunta al capolinea e da quando lei lo ha lasciato, ha iniziato a seguirla, minacciarla, insultarla, a contattarla facendole anche 180 telefonate in una sola giornata. Un incubo per la vittima, ...-->continua

19/10/2021 - Come aiutare i bambini e gli adolescenti a imparare l'inglese

I bambini e gli adolescenti hanno una mente particolarmente predisposta all'apprendimento, per questo è consigliato far studiare una lingua straniera sin da piccoli. I metodi e i trucchi sono tantissimi, come guardare film o cartoon in lingua originale ...-->continua

18/10/2021 - Calcio. Colpo Talsano Taranto a Locorotondo

Importantissima vittoria in rimonta per il Talsano Taranto, che si impone a Locorotondo contro la Virtus per 2-1.

I biancoverdi riscattano il ko interno contro il Città di Gallipoli con una prova di sostanza, in particolar modo nella ripresa, riuscendo a r...-->continua

18/10/2021 - La New Taranto non si ferma più: espugnata Altamura

Terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta, per la New Taranto Calcio a 5 che batte a domicilio l'Alta Futsal e conferma il suo secondo posto in graduatoria alle spalle del Noci, che comanda a punteggio pieno dopo quattro gare.

Comincia male il ma...-->continua

18/10/2021 - Malore sul campo da basket: giocatore 32enne muore all’ospedale

Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di...-->continua