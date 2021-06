NEWS BREVI

28/06/2021 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Lavello: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:45 di oggi fino al termine dei lavori. LAVELLO: Via Bologna e vie limitrofe

Oppido Lucano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al termine dei lavori. OPPIDO LUCANO: Via Torraca e zone limitrofe

Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:15 di oggi fino al termine dei lavori. SCANZANO JONICO: Via Parisi e zone limitrofe

Rapolla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori. RAPOLLA: Contrada S.Andrea

27/06/2021 - Sospensioni idriche Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. FILIANO: Frazione di Dragonetti, c.da Pizzutella, c.da Carciuso e c.de limitrofe.



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Contrade: Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe.





Tito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. TITO: Rione Mancusi, C/da Serra, Area PIP, Scalo Ferroviario, C/da Stranieri, C/da Radolena, Torre Satriano, C/da Chiancarelli, C/da Botte, C/da Campi, C/da Carlone, C/da Canali e zone limitrofe.

26/06/2021 - Sospensioni idriche oggi in Basilicata Tramutola: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. TRAMUTOLA: Contrade Tempa di Caolo, San Francesco, Pietra Grattata, Sacramento, Castiglione e zone limitrofe. ( serbatoio ex consorzio pietragrattara)

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Contrade: Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe