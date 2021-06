Purtroppo è morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata all'ospedale San Martino di Genova, dove era stata operata in seguito ad una trombosi al seno cavernoso e conseguente emorragia cerebrale.

Lo scorso 25 maggio, la giovanissima studentessa si era vaccinata con AstraZeneca dopo aver partecipato al primo 'open day' che in Liguria ha consentito agli over 18' di chiedere volontariamente di ricevere vaccini a vettore virale, come appunto AstraZeneca. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi.

Le indicazioni, come è noto, sconsigliano di inoculare questi farmaci alle persone con meno di 60 anni di età. Tuttavia, la voglia dei giovani di immunizzarsi per tornare il prima possibile alla normalità, impone una seria riflessione circa le fiale da utilizzare con loro, a prescindere dalla manifestazione di volontà.