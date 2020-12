Secondo quanto riportato nel bollettino odierno del Dipartimento di Protezione Civile, purtroppo, tornano a salire i decessi: nelle ultime 24 ore sono morte altre 634 persone (ieri 528), per un totale di 61.240 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Tornano a crescere anche i contagi, ma questa è un consuetudine del martedì per via dell’incremento dei tamponi processati: le nuove positività sono 14.842 a fronte di 149.232 campioni analizzati, contro i 13.720 nuovi casi registrati ieri sulla base di appena 111.217 test eseguiti. In picchiata il tasso di positività: 9,9% (-2,4%).

Il totale dei guariti ha toccato quota 958.629 (+25.497), mentre gli attualmente positivi sono scesi ancora a 737.525 (ieri 748.819). Di questi, 30.081 sono ricoverati con sintomi (-443, in quanto ieri erano 30.524), 3.345 si trovano in terapia intensiva (-37, in quanto ieri erano 3.382) e 704.099 contagiati sono isolamento domiciliare. Tuttavia, rispetto a ieri, si registra un incremento degli ingressi giornalieri nelle terapie intensive: 192 (record in Veneto con 35), mentre ieri erano stati 144 e, due giorni fa, 150. Al sud nessun nuovo ingresso in terapia intensiva in Campania, Molise e Basilicata, 2 in Calabria, 17 in Puglia, 15 in Sicilia e 1 in Sardegna.