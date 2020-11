A distanza di alcuni giorni dall’ingresso della regione Campania nella Zona Rossa, il prefetto di Salerno è tornato questa mattina ad incontrarsi con i vertici delle forze di Polizia per un punto sui controlli disposti a seguito delle nuove prescrizioni territoriali.



Le Forze dell’Ordine hanno elevato in questi giorni alcune sanzioni ma nel complesso i cittadini, con grande senso di responsabilità, si sono adeguati alle norme comportamentali da seguire in questa ulteriore fase epidemiologica.



Nella stessa mattinata, il prefetto ha avuto un confronto con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali unitarie per riprendere i lavori della “cabina di regia” istituita in prefettura.



L'organismo è strutturato in più sezioni, per dare concrete risposte alle richieste dei rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo economico e far fronte alle necessità derivanti dalle nuove forme di povertà, anche per prevenire infiltrazioni della criminalità.



Dal confronto è emersa l’esigenza di tenere alta l’attenzione delle istituzioni e dei datori di lavoro sulla scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari a suo tempo stipulati e, in vista della riapertura delle scuole, di programmare la mobilità degli studenti nel rispetto delle regole e di pianificare gli interventi strutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici, allo stato chiusi, anche con riferimento alla necessità dell’adeguamento antisismico.



In materia di trasporti, è stato richiesto dai sindacati di porre particolare attenzione al rispetto delle norme per evitare il sovraffollamento, garantire il distanziamento sociale e effettuare la sanificazione dei mezzi.



Il prefetto ha preannunciato la convocazione nei prossimi giorni di alcuni tavoli di lavoro per l’esame degli spunti emersi, allargati agli enti e alle aziende competenti.



Nuovi incontri sono previsti anche con i rappresentanti del mondo bancario e finanziario per far sentire a imprenditori e commercianti la vicinanza dello Stato in questo difficile momento e cercare utili strumenti per agevolare l’accesso alla liquidità.



A sostegno delle categorie più deboli il prefetto ha assicurato alle OO.SS. che, attraverso i referenti dell’ANCI, sensibilizzerà gli amministratori locali a prestare ancor più attenzione alle istanze dei cittadini per il tramite dei servizi sociali.