Purtroppo continuano ad aumentare le vittime, oggi altre 753 che superano le 731 di ieri quando si era registrato il numero più elevato di morti dallo scorso 4 aprile, quasi a conferma della triste statistica elaborata dalla Johns Hopkins University di Baltimora, che vede l’Italia al terzo posto al mondo, dietro solo a Messico ed Iran, per il cosiddetto indice di letalità del virus: secondo lo studio dell’ateneo statunitense, da noi muore un paziente ogni 100. Il totale dei decessi ha raggiunto quota 47.217 dall’inizio della pandemia.

Come già si era potuto notare nei giorni scorsi le misure di contenimento cominciano ad avere effetto, tanto che la curva dei contagi continua a rallentare.

Oggi i nuovi casi sono 34.283, ieri erano stati 32.191, mentre il giorno prima 27.354, con un andamento dei tamponi sempre in crescendo: oggi 234.834, ieri 208.458 e, due giorni fa, 152.663.

Non a caso continua a diminuire anche il tasso di positività: oggi pari al 14,6%, ovvero lo 0,8% in meno di ieri quando era già sceso del 2,5% rispetto al giorno prima.

I guariti e i dimessi sono oggi 481.967, quindi 24.169 in 24 ore. Viste le tanti morti e guarigioni, conseguentemente, gli attualmente positivi aumentano meno che in precedenza: oggi ne risultano 743.168 (ieri erano 733.810 e, due giorni fa, 717.784). Di questi, in isolamento domiciliare si trovano ancora 705.994 persone. I ricoverati nei reparti ordinari sono in tutto 33.504 (+430, ieri 33.074), in terapia intensiva ci sono 3.670 persone (+58, ieri 3.612).

L’incremento di ricoveri nelle terapie intensive, come due giorni fa (+70), torna sotto i 100 nuovi pazienti: ieri infatti l’aumento aveva fatto segnare un +120.

Tuttavia, circa quest’ultimo dato, Massimo Galli, direttore, ormai famosissimo, del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, dopo aver riconosciuto come “i dati fanno presumere che si stia raggiungendo un plateau”, ha anche affermato che “i reparti di rianimazione si svuotano più per i decessi che per le dimissioni”.

Le regioni che hanno registrato più contagi in un giorno sono Lombardia (+7.633), Campania (+3.657) e Piemonte (+3.281).