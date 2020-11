Ancora un aumento dei nuovi casi: saliti a 40.902 (contro i 37.978 ed i 32.961 di due giorni fa) con cui il totale, dall’inizio del monitoraggio, ha superato abbondantemente oltre il milione (1.107.303)

Oggi si registra un calo dei morti, che comunque sono purtroppo sempre tantissimi: 550, ma meno dei 636 decessi riportati ieri o dei 623 del bollettino di mercoledì. Il bilancio totale delle vittime sale a 44.139.

Crescono anche i tamponi: oggi 254.908, mentre ieri erano stati 234.672. Il tasso di positività resta pressoché invariato: 16% (-0,1%)

Le persone attualmente positive sono 663.926 (ieri 635.054). Di queste, 30.914 risultano ricoverate con sintomi più lievi (+1.041 rispetto ai 29.873 di ieri), e 3.230 sono in terapia intensiva (+60 rispetto ai 3.170 ricoveri di ieri). In isolamento domiciliare si trovano al momento 629.782 contagiati. Il totale dei guariti sale a 399.238 (ieri 387.758).

Oggi, In Lombardia si registrano 10.634 nuovi infetti, in Piemonte 5.258 e in Campania 4.079. Intanto, in serata, il Ministro Speranza dovrebbe firmare una nuova ordinanza per effetto della quale, da domenica prossima, Campania e Toscana dovrebbero divenire zone rosse.