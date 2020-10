Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 31 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 6.279 test per l'infezione da Cov... -->continua

31/10/2020 - Taranto.Aautore di numerose truffe in tutta Italia: 44enne tarantino arrestato

Aveva messo a segno numerosi truffe in tutta Italia.

Si era specializzato in quelle on line e numerose sono state le vittime che, dopo il versamento di denaro per l’acquisto di apparecchi elettronici, in particolare cellulari, non ricevevano il prodotto ...-->continua