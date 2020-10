NEWS BREVI

11/10/2020 - Risultati campionati regionali Eccellenza

Elettra Marconia – Vultur 0-0

Ferrandina – Montescaglioso 1 - 0

Grumentum Val d'Agri – Brienza - rinv.

Melfi – Latronico 2 - 1

Paternicum - Real Senise 2 - 1

Policoro – Castelluccio 0 - 1

Real Tolve – Pomarico 1 - 1

Ripacandida – Moliterno 1 - 0

Promozione

Atella - Oraziana Venosa 1 - 0

Atletico Rapone - Città dei Sassi Matera 0 - 1

Avigliano – Viggiano 2 - 1

Castrum Viggianello - Atletico Montalbano 0 - 0

Miglionico – Tito 1 - 2

Moving on the Green Banzi - Angelo Cristofaro 0 - 4

Santarcangiolese - Marmo Platano 3 - 2

Tricarico Pozzo Sicar - Peppino Campagna Bernalda 3 - 1

Viribus Potenza - San Cataldo 0 - 3 10/10/2020 - Sospensioni idriche Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 salvo imprevisti. POTENZA: Corso Umberto I, Piazza 18 Agosto.





Montalbano Jonico: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al recupero del livello. MONTALBANO JONICO: Rete Alta dell'abitato (Utenti a monte di Via Dei Caduti) - Guasto di condotta adduttrice del Frida.



Craco: causa rottura adduttrice Frida per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:00 di oggi fino al recupero del livello. CRACO Peschiera 9/10/2020 - Sospensioni Idriche Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:45 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Ravenna, Via Anguilla Vecchia e zone limitrfi

