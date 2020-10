Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844). Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto a ieri.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 325.329, mentre i guariti 231.914, con una variazione di 863 positivi in più che fanno ulteriormente salire la curva a più della metà che era stata raggiunta il 19 aprile, quando l'Italia ha subito il picco massimo di contagiati pari a 108.257 positivi, oggi sono 57.429. I guariti di oggi sono 697, in terapia intensiva 303 (ieri erano 297 +6), mentre salgono a 3.287 ( ieri 3.205) i ricoverati.

In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27).

Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).

L'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in tutta Italia "è una delle ipotesi che stiamo valutando. Ci sarà un passaggio parlamentare martedì e il governo farà le sue scelte solo dopo ": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione 'Mezz'ora in più' di Rai 3.