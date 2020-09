In Italia continuano ad aumentare i casi di Covid 19: oggi se ne contano 1.851, ieri erano 1.648 e due giorni fa 1.494, per un totale salito a 314.861 contagiati dall’inizio dell’emergenza. Crescono anche i tamponi processati: oggi 105.564, contro i 90.185 di ieri ed i 51.109 di lunedì.

Leggera diminuzione dei decessi, che nelle ultime 24, purtroppo, sono stati comunque altri 19: anche se ieri sono morte 24 persone positive al virus. Il bilancio complessivo delle vittime ha toccato quota 35.894.

Nella casella dei dimessi e guariti oggi figurano 227.704 unità, mentre gli attualmente positivi sono 51.263 (ieri erano 50.630).

Di questi, 3.047 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 3.048); 280 si trovano in terapia intensiva (+9 rispetto a ieri) e in isolamento domiciliare ci sono 47.963 persone.

Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono ancora la Campania (287), il Lazio (210) e la Lombardia (201).