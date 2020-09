NEWS BREVI

14/09/2020 - Sospensioni idriche Barile: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori. BARILE: VIA ACQUA DEL SALICE.



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:45 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Seguenti Vie: Via Calvafro, Via Fotanelle e zona limitrofe.



Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:45 di oggi fino al termine dei lavori. TURSI: Via Cristiano, Via del Gelseto, zone limitrofe.



Nova Siri: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 di oggi fino al termine dei lavori. NOVA SIRI: Via Luci del Varietà e zone limitrofe.



Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:15 alle ore 16:00 di oggi salvo imprevisti. MATERA: Via Colombo, Via Ilvento, Piazza Nitti.



Filiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. FILIANO: Contrade Cugno Della Sorba.



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via Gronchi e zone limitrofe.



Baragiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. BARAGIANO: Contrada Isca della Botte.



Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: Contrada Fellana, Farisi, Macchitelle, Matine, parte di San Vito e zone limitrofe.



Castelsaraceno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. CASTELSARACENO: Frusci. 13/09/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:30 di oggi fino al termine dei lavori. VENOSA: Via F.Filzi.Vico F.Filzi e zone limitrofe



San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Localita' Grave.Via G.Dalla Chiesa.S.P.exS.S.381.





Acerenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Via Monastero e parte alta abitato.



Atella, Filiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. ATELLA: Case Nuove FILIANO: Localita' Luponio.Tittarella.Don Ciccio.Latte e zone limitrofe.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti contrade, chiusi, montagna, strada convento _ montagna, strada chiusi, strada torretta e via don mlnzoni.





Sarconi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 00:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. SARCONI: Intero centro abitato.



San Martino d'Agri: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi fino a domani salvo imprevisti. SAN MARTINO D'AGRI: Reti rurali ex consorzio - c.da Lago - Piani - - Pianitelli - Caliandro - Groettiera - Saliniera - Cornito - Fiume - Colafrina - Peruccio.



Satriano di Lucania: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SATRIANO DI LUCANIA: Paese.





12/09/2020 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 12 settembre Atella: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 14:00 di domani salvo imprevisti. ATELLA: Intero Abitato escluso frazioni