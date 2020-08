NEWS BREVI

27/08/2020 - Sospensioni idriche Marsicovetere: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICOVETERE: Contrada Molinara e zone limitrofe.



Avigliano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani mattina salvo imprevisti. AVIGLIANO: Seguenti zone : frazione lagopesole e zona artigianale. 26/08/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Laurenzana: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. LAURENZANA: Intero Abitato



Paterno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. PATERNO: Località Pecci, Carpineta, Frassineto e zone limitrofe



Nova Siri: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. NOVA SIRI: Via Di Vittorio.



Rionero in Vulture: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Viale dei Martiri dal civico 9 all 33 e strade limitrofe 25/08/2020 - Comunicato di sospensione idrica oggi in Basilicata Ferrandina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 11:00 di oggi salvo imprevisti. FERRANDINA: Solo utenze della rete alta (servite dal serbatoio Missile).



Miglionico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. MIGLIONICO: Parte alta dell'abitato.



Pomarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. POMARICO: Abitato.



Montescaglioso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. MONTESCAGLIOSO: Utenze della rete rurale di c.da Gravinella.