Altro importante aumento dei nuovi contagi che oggi risultano essere 1.367 (ieri erano stati 878), per un totale di 262.540 infezioni dall’inizio del monitoraggio. Dato più alto dallo scorso 12 maggio.

Questi nuovi casi sono venuti fuori da un numero record di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 93.529, contro i 72.341 di ieri.

Purtroppo si registrano anche altre 13 vittime positive al Covid (ieri erano 4), per un totale di morti salito a 35.458. I dimessi o guariti in più sono 314, per un totale finora di 206.329 unità.

Sempre più su la curva epidemiologica: le persone attualmente positive sono 20.753, ieri erano 19.714.

Degli attualmente positivi, 1.055 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 1.058) e 69 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 66), mentre 16.629 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le regioni, in Lombardia i nuovi infetti sono 269, per fortuna senza alcun decesso. Nel Lazio se ne contano 162 in più, mentre in Toscana 161. Tanti anche i nuovi positivi in Veneto, 147, ed Emilia Romagna, 120. In Campania le nuove positività sono 135, in Puglia 51.