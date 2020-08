I nuovi contagi resi noti dal Ministero nel giorno di Ferragosto sono 629, anche se la Regione Piemonte ha comunicato di aver inserito nel conto odierno 15 casi risalenti a due giorni fa. Resta comunque il trend in crescita, anche rispetto ai 574 positivi di ieri. Il totale di coloro che, dall’inizio dell’emergenza, sono entrati in contatto con il virus è salito a 253.438.

Oggi, purtroppo, si registrano altre 3 vittime positive al Covid per un bilancio complessivo di 35.392 morti, poiché l’Azienda Sanitaria di Parma ha comunicato 154 decessi finora non conteggiati e avvenuti negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio.

Continua a salire anche la curva epidemiologica: gli attualmente positivi sono 14.406, a fronte 14.249 di ieri. Quest'ultimo dato, tuttavia, è chiaramente condizionato dai 154 morti comunicati da Parma: altrimenti, l'incremento rispetto a ieri sarebbe pari quasi al doppio dei 160 casi in più che risultano al momento.

Per quanto concerne la situazione negli ospedali italiani, i pazienti ricoverati sono 764 (ieri 771), di cui 55 in terapia intensiva (ieri 56). Le persone dimesse e/o guarite sono invece in totale 203.640: in aumento di 314 unità rispetto a ieri. Resta alto il numero dei tamponi effettuati: 53.123, mentre ieri ne risultavano 46.723.

La Regione che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi infetti è il Veneto (120), seguita dalla Lombardia (94). Nel Lazio si contano 58 nuovi positivi, in Sicilia 46 (13 provengono da Malta) e in Puglia 22.