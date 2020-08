Dopo il boom di ieri, con un dato che non si registrava dalla fine di maggio, oggi rallentano i nuovi positivi: scesi da 552 a 347 (totale 250.103), ma con meno tamponi. I prelievi di oggi sono stati pari a di 53.298, mentre ieri erano stati processati 59 mila tamponi.

Al contrario, salgono i decessi: passati, in 24 ore, da 3 a 13 per una quota complessiva di 35.203 vittime positive al virus.

Il bilancio dei dimessi o guariti sale a 201.947 unità, mentre le persone attualmente positive sono 12.953, ancora in aumento rispetto alle 12.924 di ieri.

Per fortuna, nonostante la curva epidemiologica abbia ripreso a salire, resta sotto controllo la situazione negli ospedali. I ricoverati con sintomi risultano essere 771 (ieri erano 779), di cui 41 nelle terapie intensive (ieri erano 42). I pazienti in isolamento domiciliare sono in tutto 12.139.

In Lombardia lieve aumento dei nuovi infetti (da 69 a 76). In Veneto i nuovi casi sono 63, mentre in Sicilia 28.

Una dato importante riguarda le fascia d’età: al momento, quella con i maggiori contagi va dai 19 ai 50 anni, la più bassa riguarda gli over 70.

Dando invece uno sguardo su quanto accade nel mondo, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, i casi di Covid aggiornati all'8 agosto sono oltre 19 milioni e 378mila, con più di 721 mila decessi.

Negli Stati Uniti i casi totali sono 4.941.635, con 161.347; Il Brasile, nelle ultime 24 ore, ha registrato ulteriori 1.079 decessi e 50.230 nuovi contagi, per un totale di 2.962.442 infetti e 99.572 vittime dall’inizio della pandemia.

In Francia sono stati registrati 2.288 nuovi casi di Coronavirus (con 12 morti) solamente nelle ultime 24 ore, per un totale finora di 235.202 casi e 30.327 morti.

In Russia oggi sono stati resi noti 5.212 nuovi contagi, per un totale di 882.347 e 14.854 decessi.

Nel Regno Unito si contano 307.184 casi e 46.364 morti. In Spagn a(Paese con più contagi in Europa) oggi si registrano 4.507 nuovi casi, per un totale di 314.362 e 28.503 morti.

In Germania i casi totali sono 215.336 (contagi di oggi 1.122) con 9.195 vittime.