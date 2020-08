Impennata dei nuovi contagi: passati, in 24 ore, da 190 a 384, per un totale di 248.803 infetti dall’inizio dell’emergenza.

Le vittime di oggi sono 10 (ieri erano 5) per un totale, fino ad oggi, salito a 35.181 morti. Aumenta anche il numero dei tamponi: 56.451 da ieri, mentre il dato precedente era stato di 43.788 prelievi, per un totale finora superiore ai 7 milioni di test.

I dimessi o guariti sono 200.976; mentre gli attualmente positivi sono 12.646, in evidente aumento rispetto ai 12.482 di ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 764 (ieri erano 761), di cui 41 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.841.

In Lombardia i nuovi casi passano in un giorno da 44 a 138; i decessi, da uno a 5. Tanti nuovi positivi anche in Emilia Romagna (47) e Veneto (41). Al sud: 23 nuovi casi in Puglia, 21 in Sicilia e 9 in Calabria.