Nonostante l’aumento dei tamponi, per fortuna sono calati i nuovi positivi: scesi, in 24 ore, da 190 a 123 per un totale di 244.752 casi dall’inizio dell’emergenza.

Purtroppo ci sono altri 15 morti, in totale 35.073, in leggero aumento rispetto ai 13 di ieri. Sono guarite altre 269 persone (totale 197.431); mentre gli attualmente positivi sono 12.248, ancora in diminuzione rispetto ai 12.404 di ieri.

I tamponi effettuati sono stati 43.110, ieri erano stati 24.253. Nelle terapie intensive risultano ricoverati 49 pazienti, due in più di ieri.

In Lombardia i nuovi positivi scendono a 34, ieri erano 56, con un solo decesso (ieri erano stati 8). Scendono i nuovi infetti in Emilia Romagna e Veneto, rispettivamente, con 18 e 22 nuovi positivi.

Il focolaio si registra in Basilicata, anche se per fortuna sembra circoscritto, dove in totale sono risultati positivi 36 (tutti asintomatici) dei 62 immigrati bengalesi giunti da Lampedusa accompagnati dall’esercito e, attualmente, in isolamento in strutture tra il potentino e il materano.