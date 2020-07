10/07/2020 - Covid: ancora in aumento i nuovi positivi, gran parte in due sole regioni

Altro importante incremento dei nuovi contagi, in 24 ore passati da 229 a 276. Purtroppo le vittime sono state altre 12, per un totale di 34.938 morti dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 13.428, 31 in meno di ieri; mentre nella casella dei guariti, ...-->continua