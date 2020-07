I nuovi contagi di oggi sono in evidente discesa rispetto a ieri, in quanto si è passati da 208 a 138. Ma è stato registrato, purtroppo, un consistente incremento delle vittime: da 8 a 30 in 24 ore.

Ad oggi, i casi totali risultano 241.956.

Oggi risultano 574 nuovi guariti (per un totale di 192.815), che dopo due giorni, tornano a far scendere il numero degli attualmente positivi a 14.242: ovvero 467 unità in meno rispetto a ieri. Raddoppiano i tamponi, passati dai 22.166 di ieri ai 43.219. Altro calo dei ricoverati nelle terapie intensive: arrivati a 70.

Nelle regioni migliora la Lombardia, con 53 nuovi infetti, mentre in Emilia Romagna ne risultano altri 31. In Toscana 19 nuovi positivi.