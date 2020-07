I dati di oggi ci dicono che, pur senza creare allarmismi, è indispensabile non abbassare la guardia in quanto per la prima volta dopo settimane la curva epidemiologica è tornata a salire.

Tuttavia, rispetto a ieri, abbiamo una diminuzione del numero dei nuovi casi: che oggi risultano 192 (ieri erano 235). Più consistente il calo delle vittime: 7, rispetto alle 21 di ieri.

I dimessi e guariti sono arrivati a quota 192.108 (con un aumento di altre 164 persone), ma, appunto, tornano a salire gli attualmente positivi che ieri erano 14.621, mentre oggi risultano 14.642, ovvero 21 più nelle ultime 24 ore. In aumento anche i ricoveri nelle terapie intensive: passati dai 71 di ieri ai 74 di oggi.

Questi dati arrivano con una diminuzione dei tamponi: oggi 37.462, ieri l’incremento era stato di 51.011 prelievi.

In Lombardia calo delle vittime, da 16 a 6, e lievissimo aumento dei nuovi positivi (da 95 a 98). In Emilia Romagna i nuovi casi sono 24, in Piemonte 18 e nel Lazio 14. In Campania si registrano 5 nuovi positivi.