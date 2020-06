Nelle ultime 24 ore, in Italia sono morte solamente 8 persone risultate positive al Covid: mai un numero così basso dall’inizio di marzo. Le vittime totali sono adesso 34.716.

Calo anche dei nuovi casi, passati dai 259 di ieri ai 175 di oggi: dall’inizio dell’emergenza, il dato si è attestato a 240.136 persone contagiate.

La curva epidemiologica è scesa di altre 802 unità, per un totale di 16.836 attualmente positivi. I guariti sono arrivati a 188.584, 969 in più rispetto a ieri. Sotto i 100 (97) i ricoveri nelle terapie intensive dei nosocomi italiani.

Eccetto che per Emilia Romagna e Lazio, rispettivamente, con 42 e 18 nuovi casi, confortanti anche i dati nelle regioni: in Lombardia i nuovi infetti sono 77, mentre in Campania si è tornati allo zero.