In Italia i nuovi positivi sono saliti a 190 (ieri erano 122), considerando gli aggiornamenti comunicati dalla Protezione Civili le vittime di oggi dovrebbero essere 30 (ieri erano 18).

La curva dei contagi risulterebbe, quindi, scendere di 918 unita con 447 guarigioni in più.

I dati di oggi fanno riferimento a 53.266 nuovi tamponi, contro i 40.485 delle precedenti 24 ore, per un totale superiore ai 5 milioni di prelievi.

Dando uno sguardo alla situazione nelle regioni, nonostante, rispetto a ieri, siano aumentati i tamponi effettuati sul suo territorio, la Lombardia si mantiene bassa con 88 nuovi pazienti Covid (ieri erano 62) e 7 morti (ieri erano 6). In Emilia Romagna si registrano 9 decessi (ieri 1) e 44 nuovi casi (ieri erano 18), mentre in Campania altri 11 per effetto del focolaio nel casertano: dove il governatore De Luca ha istituito la zona rossa comprendente i 4 edifici della cosiddetta area Cirio (Mondragone), nella quale si registrano tensioni con la comunità bulgara che vi abita (29 positivi sui 30 registrati sono, appunto, bulgari).

La Regione con il minor numero di casi resta la Basilicata con appena 5 positivi, seguita dalla Valle d’Aosta con 9 infetti. Questi ultimi due riferimenti risultano dai dati comunicati dalle rispettive regioni.



Il bollettino della Protezione Civile del 24 giugno



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.410, con un incremento rispetto a ieri di 190 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri.

1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri.

16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.





*Si comunica che la Provincia Autonoma di Trento ha effettuato un ricalcolo dei dati:

61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato;

447 guariti in più rispetto a quanto precedente comunicato;

totale casi aumentano di 387 unità rispetto a quanto precedentemente comunicato.