Piccolo incremento dei nuovi positivi, passati da 329 a 333, ma più della metà di questi risultano nella sola Lombardia.

Aumentano ancora anche i decessi e, in questo caso, in modo più considerevole tanto da salire da 43 a 66 nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano altri 1.089 guariti, mentre gli attualmente positivi sono scesi di 824 unità.

Un’altra nota stonata, che ci fa capire quanto sia fondamentale non abbassare la guardia, arriva dai ricoveri nelle terapie intensive: per fortuna pochi, 168, ma comunque +5 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione nelle regioni, in Lombardia risultano 216 nuovi contagi: meno di ieri, quando erano stati 242. In Piemonte ed Emilia Romagna, rispettivamente, si registrano 31 e 32 nuovi infetti. In Basilicata, dove la Task Force comunica in totale 8 attualmente positivi, non conteggiandone due di rientro da fuori regione, per fortuna non ci sono più ricoverati nelle terapie intensive. L’unica paziente che si trovava ancora in rianimazione, ovvero la signora positiva di ritorno dall’Egitto, è stata trasferita nel reparto malattie infettive sempre dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.





Il bollettino della Protezione Civile del 18 giugno



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.159*, con un incremento rispetto a ieri di 333 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 23.101, con una decrescita di 824 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 168 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri.

2.867 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 246 pazienti rispetto a ieri.

20.066 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 66 e portano il totale a 34.514. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 180.544, con un incremento di 1.089 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia, 2.290 in Piemonte, 1.281 in Emilia-Romagna, 607 in Veneto, 438 in Toscana, 246 in Liguria, 997 nel Lazio, 577 nelle Marche, 242 in Campania, 306 in Puglia, 59 nella Provincia autonoma di Trento, 637 in Sicilia, 97 in Friuli Venezia Giulia, 434 in Abruzzo, 85 nella Provincia autonoma di Bolzano, 16 in Umbria, 31 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 35 in Calabria, 60 in Molise e 10 in Basilicata.



*Si comunica che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivi