Rispetto a ieri sono aumentati i nuovi contagi: passati da 300 ai 397 delle ultime 24 ore. Tuttavia, sono di più anche i tamponi, saliti dai 35.241 di ieri ai 57.674 di oggi. Calano i decessi, che ieri erano risultati 92 mentre oggi sono 78.

In crescita le guarigioni che oggi risultano 2.677, mentre ieri il dato si era fermato a 1.502 pazienti Covid guariti.

La curva degli attualmente positivi continua la sua discesa ed oggi fa segnare una diminuzione di 2.358 unità.

Per quanto riguarda la situazione nelle regioni, la Lombardia va un po’ meglio per i decessi: oggi 22, rispetto ai 34 di ieri; ma vede in leggerissimo aumento i nuovi casi (159, mentre ieri erano stati 148 ma con meno tamponi). Male il Piemonte, con 86 nuovi infetti (ieri erano 48).

Al Sud secondo giorno consecutivo senza nuovi contagi per Basilicata, Calabria e Molise. Bene anche la Puglia, con soli 2 nuovi casi, e la Sicilia, con appena 3 nuovi contagi. Un po’ più alta la Campania, con 12 nuovi pazienti.



Il bollettino della Protezione Civile del 26 maggio



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 230.555, con un incremento rispetto a ieri di 397 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 52.942, con una decrescita di 2.358 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 521 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri.

7.917 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 268 pazienti rispetto a ieri.

44.504 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 78 e portano il totale a 32.955. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 144.658, con un incremento di 2.677 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.477 in Lombardia, 6.941 in Piemonte, 4.146 in Emilia-Romagna, 2.431 in Veneto, 1.522 in Toscana, 1.438 in Liguria, 3.538 nel Lazio, 1.575 nelle Marche, 1.184 in Campania, 1.539 in Puglia, 513 nella Provincia autonoma di Trento, 1.430 in Sicilia, 375 in Friuli Venezia Giulia, 909 in Abruzzo, 179 nella Provincia autonoma di Bolzano, 42 in Umbria, 224 in Sardegna, 31 in Valle d’Aosta, 238 in Calabria, 174 in Molise e 36 in Basilicata.