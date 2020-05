Oggi, primo giorno della cosiddetta fase 2 bis, dando uno sguardo indietro possiamo dire che il lockdown e le misure di distaccamento sociale hanno dato i loro frutti portandoci fuori dal baratro. Probabilmente sarebbe stato più opportuno adottarle qualche giorno prima, ma questa è un’altra storia.

Dall’essere tra le prime due per casi al mondo dopo la Cina, attualmente l’Italia è stata superata da 5 nazioni. Senza considerare Stati i cui numeri, in valore assoluto sicuramente inferiori, cambiano radicalmente di significato se rapportati alla popolazione. Si pensi ad esempio al Belgio, con i suoi 55 mila contagiati e 9 mila morti su 11 milioni di abitanti.

Possiamo dire che, eccetto la Germania che lo ha affrontato meglio di tutti, nessuno al mondo è rimasto immune alle terribili conseguenze del virus ma con l’aggravante che alcuni paesi – su tutti Stati Uniti, Gran Bretagna e Brasile – per evitare di essere travolti dall’emergenza, avevano avuto almeno la fortuna di vedere cosa stesse accadendo in Italia. Ma, a quanto pare, è servito a poco: basti pensare che oggi gli Stati Uniti contano ben oltre il milione di casi, il Regno Unito più di 241 mila e il Brasile oltre 233 mila. Mentre l’Italia è poco sotto i 226 mila, meno anche di Spagna e Russia.

Adesso però, alle nostre latitudini, torna il difficile per via delle riaperture: oggi sono stati registrati 99 morti, sempre tanti ma meno delle 145 vittime di ieri.

Inoltre, i nuovi contagi sono stati 475: ovvero 200 in meno di ieri. La curva degli attualmente positivi è scesa di -1.798 pazienti. Sono stati effettuati 36.406 tamponi in 24 ore, molti meno rispetto ai 60.101 di ieri.

Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata hanno fatto segnare 0 nuovi positivi. Scende anche la Lombardia con 24 morti e 175 nuovi contagi, ma i tamponi si sono dimezzati rispetto al giorno prima.



Il bollettino della Protezione Civile del 18 maggio

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 225.886, con un incremento rispetto a ieri di 451 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 66.553, con una decrescita di 1.798 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri.

10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti rispetto a ieri.

55.597 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 99 e portano il totale a 32.007. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 127.326, con un incremento di 2.150 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata.