Nelle ultime 24 ore sono stati 802 i nuovi positivi, per trovare un simile numero di nuovi contagi bisogna tornare indietro agli inizi dello scorso mese di marzo.

In calo anche le vittime, pur sempre 165, rispetto alle 243 di ieri. Continua a scendere anche la curva degli attualmente positivi: che oggi ha fatto segnare una diminuzione di -1.518 unità, che ha fatto scendere il totale degli attualmente infetti a 83.324. I guariti in un giorno sono stati 2.155, mentre è rimasto quasi stabile il dato dei ricoveri nelle terapie intensive: oggi 1.027, ieri 1.034. In calo anche il numero dei pazienti in isolamento domiciliare.

Il dato di oggi circa i tamponi effettuati si è attestato sui 51.678: ieri erano stati 63.775, due giorni fa 70.359.

Per quanto riguarda la situazione nelle Regioni, deciso calo di nuovi casi in Lombardia (ieri oltre 500, mentre oggi 282). Al sud, nelle ultime 24 ore, in Sicilia 14 nuovi casi; in Campania 12 nuovi casi; in Puglia 27. Anche oggi numeri non buoni in Molise (23 nuovi casi). Sempre buoni i bollettini di Calabria e Basilicata: entrambe hanno fatto segnare appena 3 nuovi pazienti Covid.



Il bollettino della Protezione Civile del 10 maggio



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 219.070, con un incremento rispetto a ieri di 802 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 83.324, con una decrescita di 1.518 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.027 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 13.618 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri.

68.679 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 165 e portano il totale a 30.560. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 105.186, con un incremento di 2.155 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.190 in Lombardia, 13.650 in Piemonte, 7.191 in Emilia-Romagna, 5.591 in Veneto, 4.147 in Toscana, 2.900 in Liguria, 4.286 nel Lazio, 3.251 nelle Marche, 1.915 in Campania, 786 nella Provincia autonoma di Trento, 2.669 in Puglia, 2.069 in Sicilia, 851 in Friuli Venezia Giulia, 1.671 in Abruzzo, 459 nella Provincia autonoma di Bolzano, 113 in Umbria, 515 in Sardegna, 113 in Valle d’Aosta, 596 in Calabria, 143 in Basilicata e 218 in Molise.