I dati sull’emergenza Coronavirus restano allarmanti al Nord, dove premono di più per la fine del lockdown, e confortanti al Sud: con la Basilicata che ha fatto registrare ancora 0 contagi (secondo giorno di fila e quarta volta in totale), mentre Calabria e Molise ne hanno avuto appena uno a testa.

Nelle ultime 24 ore, invece, i nuovi casi in Lombardia sono stati 869, mentre quelli di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono stati, rispettivamente, 352, 252 e 129. Ancora tanti anche i 130 nuovi infetti della Liguria.

Numeri che fanno capire che, mantenendo una mobilità unicamente regionale, casomai può tornare alla normalità il Mezzogiorno e non certo l’Italia settentrionale. Ma al contrario, vista la maggiore concentrazione di attività produttive, si sta andando nella direzione diametralmente opposta.

In sostanza ormai il Sud è prossimo a un ritorno al punto di partenza dello scorso mese di marzo, ovvero in cui il rischio della diffusione del Covid dipendeva unicamente dalla mobilità dal Nord.

Rispetto a ieri, anche se la curva degli attualmente positivi è continuata a scendere (facendo segnare un -608), i nuovi contagi sono saliti a 2.091 (contro i 1.739 di ieri).

Ancora alto il numero delle vittime: 382, in aumento rispetto alle 333 di ieri. Negli ospedali confermato il trend positivo.



Il bollettino della Protezione Civile



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.

19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri.

83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con

sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise.