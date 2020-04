Sono oltre 2.700 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore, ma il totale degli attualmente positivi scende per il secondo giorno consecutivo e, stavolta, in modo considerevole rispetto alla piccola diminuzione di 20 pazienti registrata ieri.

Sempre bene gli ospedali ma sono ancora tanti, troppi, i decessi: da ieri oltre 500.



Il bollettino della Protezione Civile



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.709, con un decremento di 528 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri.

24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri.

81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 534 e portano il totale a 24.648. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 51.600, con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise



La situazione all’estero secondo il Ministero della Salute



Mentre i contagi a livello mondiale superano i 2,4 milioni e i decessi superano quota 167.000 (dati John Hopkins University), l'Organizzazione Mondiale della Sanità a torna a mettere in guardia. "L'allentamento delle misure di lockdown non significa la fine della pandemia", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus ribadendo che 'tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso' di Covid-19.

Solo gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di oltre 40.000, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati. In Spagna si registra un altro calo nel numero di decessi: sono 399 quelli contanti nelle ultime 24 ore, riferisce il ministero spagnolo della Sanità ma il totale delle vittime è di 20.852, i contagi sono invece oltre 200mila. In Germania, invece, sono oltre 141.672 i contagi e 4.404 le vittime registrate dall'istituto Robert Koch.