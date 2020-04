Si parla di fase 2 ma i dati circa i nuovi contagi continuano ad essere altalenanti; non quelli dei decessi, ma nel senso che, purtroppo, restano sempre tanti.

I nuovi contagi rispetto sono stati 1.127 (in netto aumento rispetto ai 675 di ieri), per un totale di 105.418 persone attualmente positive al Covid.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 578 (ieri erano stati 602), per un totale complessivo salito a 21.645 vittime: tuttavia, di queste, quelle del centro sud (Sardegna compresa) risultano complessivamente di poco superiori a 1.700.

I casi totali sono saliti a 165.155: oggi + 2667, in leggero calo rispetto ai 2.972 registrati ieri.

Ancora in calo il numero degli ospedalizzati: i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 3.079, 107 meno di ieri, mentre negli Ospedali ne abbiamo 27.643, con un calo di 368 ricoveri.

I pazienti in isolamento domiciliare sono arrivati a 74.696, il 71% del totale. Le guarigioni in più rispetto a ieri sono state 962, per un totale di 38.092.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata (cui aggiungere i 15 di San Giorgio Lucano) e 206 in Molise.