Ancora una giornata relativamente positiva, soprattutto a livello ospedaliero, tanto che si sono anche interrotti i trasferimenti dalla Lombardia in nosocomi di altre Regioni.

I morti sono calati di molto rispetto ai giorni precedenti, sono comunque tanti ma quello di oggi è il livello più basso dal 19 marzo. Questo fa capire che diffusione e letalità del virus sono effettivamente in evidente discesa. Ovviamente non possiamo ancora pensare di esserne fuori, anzi, ma finalmente si intravede davvero la luce in fondo al tunnel. Sempre a condizione che si rispettino le restrizioni e il distaccamento sociale.

Le vittime sono state 15.887, ovvero 525 più di ieri: negli ultimi 3 giorni, ogni 24 ore, i morti in più erano stati, rispettivamente, 681, 766 e 760. Chiaramente, 525 decessi sono sempre tanti ma, purtroppo, immaginare di azzerare i decessi in un solo giorno è ancora utopistico.

Diminuiscono anche i malati ricoverati in strutture ospedaliere: 28.949 sono i pazienti ricoverati con sintomi (61 meno di ieri); mentre in terapia intensiva sono ricoverate 3.977 persone (17 meno di ieri, quando erano già stati 74 in meno del giorno prima). Nelle ultime 24 ore sono guariti 819 pazienti, per un totale di 21.815.

Unica nota stonata è stata rappresentata dall’aumento dei positivi, saliti a 91.246: con incremento di 2.972 casi: anche se il dato è di poco superiore a quello di ieri (2.886 in più del giorno prima); venerdì e giovedì gli aumenti registrati erano stati, rispettivamente, di 2.339 e 2.477 casi.

Circa il totale dei contagiati in un solo giorno siamo comunque ben lontani dal picco raggiunto lo scorso 21 marzo, quando, in sole 24 ore, gli infetti erano risultati 4.821 in più rispetto al giorno precedente.

I contagiati dal Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono arrivati complessivamente a 128.948: cifra che, ricordiamo, comprende gli attualmente positivi, i guariti ed i decessi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.