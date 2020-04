Le vittime italiane affette da Coronavirus hanno superato le quindicimila: 15.362, ovvero 681 più di ieri e, quindi, meno degli ultimi due giorni (quando erano state, rispettivamente, 766 e 760). Ma, purtroppo, restano sempre drammaticamente tante.

Ma il dato più confortante arriva ancora una volta dai ricoveri in terapia intensiva, che per la prima volta sono in calo e anche netto. Oggi, in rianimazione, risultano 3.994 pazienti: quindi 74 in meno di ieri, quando erano stati 4.068.

Al momento 88.274 persone risultano positive al virus, 2.886 più di ieri in cui l’aumento era stato di 2.339 casi (il giorno prima erano stati 2.477). Ad oggi, in Italia sono stati 124.632 i casi totali.

Sono 20.996 le persone guarite (1.238 sono i guariti nelle ultime 24 ore). I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 29.010. Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 55.270.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 27.220 in Lombardia, 12.523 in Emilia-Romagna, 9.693 in Piemonte, 9.093 in Veneto, 5.054 in Toscana, 3.497 nelle Marche, 3.106 nel Lazio, 2.894 in Liguria, 2.496 in Campania, 1.973 in Puglia, 1.726 in Sicilia, 1.753 nella Provincia autonoma di Trento, 1.336 in Friuli Venezia Giulia, 1.356 in Abruzzo, 1.201 nella Provincia autonoma di Bolzano, 927 in Umbria, 789 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 244 in Basilicata e 171 in Molise.